Верховная Рада поддержала законопроект о прозрачности в оборонных закупках

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о прозрачности в оборонных закупках

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о прозрачности в оборонных закупках после скандала с завышенными ценами на продукты для армии. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала введение прозрачности в оборонных закупках», — написал он и добавил, что за законопроект проголосовали 290 депутатов. В документе предлагается обязательно обнародовать в системе Prozorro стоимость закупок, по которой оборонные заказчики покупают товары для военных и другие услуги и продукцию для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило, что Минобороны республики разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Изучив договор об оказании соответствующих услуг, заключенный с компанией «Актив Компани», журналисты выяснили, что указанные там цены на продукты сильно завышены в сравнении с ценами в обычных магазинах. Позже в министерстве объяснили высокий ценник технической ошибкой.

Позднее после скандала уволился заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Также 1 февраля Служба безопасности страны провела обыски у ряда высокопоставленных украинских военных чиновников, которые могут быть замешаны в деле о закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен.