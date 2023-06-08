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08:28, 8 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о необходимости освободить всю Украину

Врио главы ДНР Пушилин: необходимо освободить всю территорию Украины

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о необходимости освободить всю территорию Украины, передает РИА Новости.

Украинские войска нужно отодвинуть на 500 километров от границ новых регионов, далее следует занять всю территорию страны, поскольку обстрелы и диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ином случае не прекратятся, заявил политик.

По его словам, при появлении рубежа по реке Днепр Киев воспользуется паузой для перегруппировки, накопления вооружения и «промывки мозгов» населению. Пушилин считает, что подобная перспектива «заставляет не останавливаться на Днепре в будущем».

Ранее врио главы ДНР опроверг сообщения Украины о присутствии в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Он заверил, что ни одного украинского преступника в городе нет, территория Артемовска находится под полным контролем российских сил.

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