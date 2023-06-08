На Украине рассказали о планах по производству дальнобойных ракет

Министр обороны Украины заявил о планах производить ракеты дальностью более 1 тыс. км

На Украине собрались производить дальнобойные ракеты с радиусом поражения свыше тысячи километров. Такие планы раскрыл министр обороны республики Алексей Резников, передает ТАСС.

«У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более чем тысяча километров», — рассказал он. Глава ведомства добавил, что в стране официально утверждена ракетная программа, на нее выделяются средства из бюджета.

Вместе с тем Резников не обозначил сроки, за которые украинские предприятия смогут наладить производство дальнобойных ракет.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд Вооруженных сил Украины на территории страны НАТО. Отмечалось, что перед началом производства снаряд прошел заводские испытания, которые подтвердили характеристики боеприпаса.