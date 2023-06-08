Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 8 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о планах по производству дальнобойных ракет

Министр обороны Украины заявил о планах производить ракеты дальностью более 1 тыс. км

Фото: Sebastian Gollnow / Reuters

На Украине собрались производить дальнобойные ракеты с радиусом поражения свыше тысячи километров. Такие планы раскрыл министр обороны республики Алексей Резников, передает ТАСС.

«У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более чем тысяча километров», — рассказал он. Глава ведомства добавил, что в стране официально утверждена ракетная программа, на нее выделяются средства из бюджета.

Вместе с тем Резников не обозначил сроки, за которые украинские предприятия смогут наладить производство дальнобойных ракет.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд Вооруженных сил Украины на территории страны НАТО. Отмечалось, что перед началом производства снаряд прошел заводские испытания, которые подтвердили характеристики боеприпаса.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликованы кадры горящего танка Leopard 2
    В Windows 11 появился обновленный «Проводник»
    В Турции подтвердили намерения по переговорам России и Украины
    Москвичка устроила дебош в прокуратуре из-за проверки документов
    Возможность сократить срок отключения воды летом до трех дней оценили
    На Украине рассказали о планах по производству дальнобойных ракет
    В Минобороны оценили силы наступавшей на запорожском направлении группировки ВСУ
    ВСУ обстреляли приграничный российский регион
    Влияние подрыва аммиакопровода на продление зерновой сделки оценили
    В России откроют дополнительный воздушный коридор для полетов на юг
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.