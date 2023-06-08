Шансы на восстановление европейской экономики оценили

Гендиректор агентства «БизнесДром» Самиев допустил длительную рецессию в еврозоне

Рецессия в еврозоне может оказаться достаточно длительной, в первую очередь, из-за проблем с доступностью и стоимостью энергоресурсов. Об этом заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, допустив, что рецессия может продлиться около года и повлечь за собой серьезные последствия. Шансы на восстановление европейской экономики он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Считается, что, если два или больше квартала подряд идет экономический спад, это уже рецессия. Пока говорить о том, что в Европе она началась, преждевременно — спады в еврозоне в принципе и в отдельных крупных странах были и раньше, — сказал Самиев. — Тем не менее определенные предпосылки к этому есть».

К предпосылкам рецессии аналитик отнес, в частности, снижение конкурентоспособности европейских предприятий, которое стало следствием роста стоимости энергоресурсов.

У нас акцент делался на том, что Европа зимой замерзнет, хотя было понятно, что риск здесь небольшой. А вот то, что менее доступными и более дорогими стали энергоресурсы, сырье для промышленности, является намного более серьезной проблемой Павел Самиев аналитик

Самиев объяснил, что эти факторы ведут к снижению конкурентоспособности, которое, в свою очередь, чревато не просто снижением экономического роста, но и рецессией. Ее вероятность он считает достаточно высокой, ведь против экономики, по его словам, также играют борьба с инфляцией и повышение ключевой ставки, которые сдерживают развитие.

«С восстановлением, к сожалению, все будет достаточно непросто. Вряд ли стоит ожидать, что в ближайшей перспективе доступность ресурсов для промышленности значительно улучшится. Не очень понятно и то, какие меры здесь могут быть эффективны. Так что проблемы в любом случае останутся на какой-то период. Рецессия сейчас даже более вероятна, чем стагнация, и продлиться она может около года. Последствия будут крайне серьезными, в первую очередь, это рост безработицы», — считает аналитик.

Ранее сообщалось, что Германия столкнулась с первой рецессией со времен пандемии. ВВП крупнейшей европейской экономики в первом квартале 2023 года снизился на 0,3 процента по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, а в период с октября по декабрь прошлого года этот показатель сократился на 0,5 процента.