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16:54, 8 июня 2023Культура

Звезда «Чудаков» вышел из психбольницы

Звезда «Чудаков» Бэм Марджера вышел из психбольницы и отправился в реабилитационный центр

Фото: Patrick Rideaux / PicturePerfect / Globallookpress.com

Скейтбордист, каскадер и звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера покинул психиатрическую клинику и отправился в реабилитационный центр. Об этом сообщает TMZ.

По данным источников, бывшую звезду «Чудаков» выписали из психбольницы в среду, 7 июня. Сообщается, что сейчас Марджера проходит курс детоксикации организма, после чего отправится на реабилитацию в другое место.

Ранее стало известно, что представители правоохранительных органов отправили звезду «Чудаков» в психиатрическую клинику. По словам полицейских, Марджера представлял опасность для себя и других. Они выследили каскадера через телефон и обнаружили его в принадлежащем актеру Дэнни Трехо ресторане.

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    Варвара Кошечкина
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