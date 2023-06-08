Женщина начала сдавать себя в аренду для «счастливых дел» за 11 рублей

SCMP: девушка из Китая предложила арендовать себя для счастливых дел

Девушка из Китая предложила людям арендовать себя, чтобы заниматься с ними приятными и важными вещами. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

26-летняя китаянка из Пекина, известная под прозвищем Пегги, устроила челлендж и стала сдавать себя в аренду за символическую плату в один юань (11 рублей). Женщина хочет заняться «счастливыми делами» с сотней незнакомцев, чтобы «почувствовать себя живой». Свои услуги она начала рекламировать в китайской соцсети Xiaohongshu еще в мае, написав, что «готова составить компанию для затей, которые люди не решаются осуществить в одиночку».

Пегги уже помогла троим арендаторам: она продавала воздушные шары в парке вместе со стеснительным программистом, сходила на скалодром с одиноким университетским выпускником и присоединилась к мужчине, который хотел поучаствовать в игровом мероприятии для детей, организованном ресторанами «Макдоналдс».

Пегги рассказала журналистам, что она отказывала людям, которые просто хотели пообедать с ней. Причина в том, что, по мнению девушки, ее услуги должны иметь действительно глубокий смысл для тех, кто отправляет ей запрос. Например, в ближайшее время она собирается пойти на шопинг с девушкой, которая стесняется своей внешности и считает, что у Пегги очень дерзкий стиль.

Я хочу показать ей, что у всех людей есть свобода одеваться так, как им хочется, и никто не должен стыдиться своего стиля или внешности Пегги

Пегги пошла на такой эксперимент, потому что хотела испытать себя после нескольких лет неудач и найти смысл жизни. Рожденная в Синьцзян-Уйгурском автономном районе девушка пыталась найти работу в городе Урумчи после окончания университета в Пекине, но не преуспела. Вернувшись в Пекин в 2021 году, Пегги сменила несколько работ, но ни одна из них не принесла ей радости.

Ранее сообщалось, что торговые центры в Китае стали предлагать посетителям взять напрокат бойфрендов. Чтобы арендовать одного из них на 30 минут, необходимо было также заплатить один юань, отсканировав QR-код с висящей рядом таблички.