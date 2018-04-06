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В Китае стали сдавать бойфрендов напрокат

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Торговые центры в Китае предложили своим посетителям взять напрокат бойфрендов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В четверг, 5 апреля, такой сервис появился в одном из торговых центров в провинции Хэбэй. В провинциях Хайнань и Шаньдун подобные сервисы действуют уже несколько месяцев.

В торговом центре в Хэбэе мужчины выставлены на витринах. Чтобы арендовать одного из них на 30 минут, необходимо заплатить один юань (девять рублей), отсканировав QR-код с висящей рядом таблички. После этого он будет ходить с покупательницей по магазинам, носить ее сумки, делать фотографии и разговаривать.

Сотрудник проката, работающего в городе Хайкоу в провинции Хэйнань, рассказал, что большинство клиентов — девушки до 30 лет. По его словам, нередко они интересуются его мнением при выборе одежды в магазине и делают с ним селфи, которые потом публикуют в соцсетях. «Мы должны избегать физического контакта. Так сказано в правилах», — подчеркнул он.

В 2017 году сообщалось, что торговый центр в Шанхае открыл камеру хранения, куда покупательницы могут сдать своих супругов, не желающих ходить по магазинам. Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов.

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