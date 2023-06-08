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22:58, 8 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о возобновлении активных боевых действий

Рогов: активные боевые действия возобновились в Запорожье между Ореховом и Токмаком
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Активные боевые действия возобновились в Запорожской области между Ореховом и Токмаком, об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком. Наши ребята удерживают позиции в активной обороне», — уточнил чиновник.

По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери личного состава.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

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    Марина Совина
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