В доме российского пенсионера нашли боевое оружие и 1,7 тысячи патронов

В Ростовской области в доме пенсионера нашли арсенал боевого оружия и 1,7 тысячи патронов

В Сальске Ростовской области полицейские нашли у 70-летнего пенсионера боевое оружие и около 1,7 тысячи патронов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В доме пенсионера были обнаружены три пистолета, три винтовки, автомат, два ружья, сигнальный револьвер, два газовых пистолета, переделанных в боевые, а также патроны к ним. Мужчина заявил, что занимается коллекционированием, а арсенал собрал в течение нескольких лет. Документов на оружие у него не оказалось.

Возбуждено дело по статье 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли автоматы Калашникова на дне оросительного канала.