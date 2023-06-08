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02:01, 8 июня 2023Из жизни

Любители искусства обнаружили советский спутник на картине XVI века с Иисусом

Daily Star: на картине XVI века с Иисусом Христом нашли советский космический аппарат
Вентура Салимбени. «Прославление таинства Евхаристии»

Вентура Салимбени. «Прославление таинства Евхаристии». Фото: Globallookpress.com

Любители искусства обнаружили странный объект на полотне возрастом 428 лет с изображением Иисуса Христа. Об этом сообщает Daily Star.

Сторонники теорий о путешествиях во времени нашли космический аппарат на алтарной картине кисти итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии» 1595 года. Сейчас ее можно увидеть в церкви Святого Лаврентия в итальянском городе Монтальчино недалеко от Флоренции.

В верхней части картины XVI века изображена Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух в виде голубя. По центру между ними стоит темно-синий, блестящий в свете солнца шар, из которого с двух сторон торчат два длинных стержня, напоминающие антенны. За один из них держится Иисус, а за другой Бог-Отец. Внешне сфера якобы очень напоминает советский «Спутник-1», который стал первым искусственным спутником Земли.

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Стив Мера, председатель Ассоциации паранормальных расследований Манчестера и специалист по паранормальным явлениям, заявил на тематической конференции в 2016 году, что в христианском искусстве можно найти множество намеков на НЛО.

Интересно, что он действительно удивительно похож на спутник. Там даже есть небольшая выпуклость справа и точно такая же выпуклость имеется на сфере с картины

Стив Мерапредседатель Ассоциации паранормальных расследований Манчестера

Мера особо отметил, что картина была написана в 1595 году, почти за 400 лет до того, как советские инженеры спроектировали аппарат.

У историков искусства, однако, нашлось более прозаическое объяснение появлению загадочной сферы на картине итальянца. Эксперты полагают, что Салимбени изобразил небесную сферу, или Вселенную, а «антенны» символизируют божественную власть и покровительство Бога и на самом деле являются скипетрами.

«Спутник-1» — первый в мире искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Кодовое обозначение спутника — «ПС-1» («Простейший Спутник-1»).

Ранее сообщалось, что любители искусства обнаружили смартфон на картине 1882 года. На гравюре поэт Роберт Бернс и его возлюбленная держат в руках странный прямоугольный предмет.

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    Алиса Дмитриева
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