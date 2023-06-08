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14:01, 8 июня 2023Среда обитания

Многодетную семью выселили из дома за неуплату по кредиту

Многодетную семью из Ростовской области выселили из дома за неуплату по кредиту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Многодетная семья из Ростовской области ни разу не платила по кредиту за дом и лишилась жилья. Заемщиков выселили после того, как кредиторы подали иск в суд, передает KP.RU.

Глава семьи Галдовых взял кредит на покупку недвижимости под залог земельного участка в 2010 году. На эти средства он приобрел объект площадью около 300 квадратных метров и решил не платить ежемесячные взносы. Отмечается, что семья получает пособия, материнский капитал и другие льготы, поэтому имеет возможность погасить долг.

В доме было прописано 57 человек, в том числе несовершеннолетние. Соседи жаловались на шум и отказ жильцов оплачивать коммунальные расходы. «Мы живем здесь три года, и каждый день в том доме происходит какой-то балаган: то праздники, то разборки, то крики. Могут мусор выбросить прямо на улицу или нужду справить на чужой забор», — рассказал сосед Александр Денисенко.

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Предоставившая заем кредитная организация обратилась в суд и выиграла дело, однако жильцы отказались съезжать добровольно. По словам начальника Азовского отделения службы судебных приставов Арлана Джиджоева, семье не раз давали законные возможности погасить платеж, однако они не захотели ими воспользоваться. В 2021 году суд вынес решение о выселении. В принудительном выселении принял участие ОМОН.

В мае собственника жилья в Барнауле выселили за шум по ночам. Один из владельцев квартиры в пятиэтажном доме, принадлежавшей двум родным братьям, регулярно мешал соседям спать, из-за чего на него жаловались в полицию.

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    Александра Качан
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