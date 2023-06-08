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06:26, 8 июня 2023Мир

Кандидат в президенты США заявили о превращении Украины в скотобойню

Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину в скотобойню
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч украинцев. Об этом он сказал в интервью журналисту Джордану Питерсону, видеозапись опубликована на YouTube.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал он.

Кеннеди-младший отметил, что именно Соединенные Штаты втянули Украину в конфликт против России. По его словам, данный конфликт американские власти изображают «в виде комикса», который многие граждане страны «уже проглотили».

Политик считает, что вся эта ситуация нужна Соединенным Штатам для продвижения собственных геополитических целей.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине. Он подчеркнул, что разработка биологического оружия является экзистенциальной угрозой, наравне с искусственным интеллектом.

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    Марина Совина
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