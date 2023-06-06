Кеннеди заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США

Кеннеди заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов, племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине. Трансляция его встречи с бизнесменом Илоном Маском доступна в Twitter.

«Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — подчеркнул политик.

Кеннеди-младший отметил, что разработка биологического оружия является экзистенциальной угрозой, наравне с искусственным интеллектом.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности. Как считает дипломат, Вашингтон и его союзники ведут никем не контролируемую и опасную военно-биологическая деятельность.

