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00:21, 6 июня 2023Мир

Кеннеди заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США

Кеннеди заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов, племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине. Трансляция его встречи с бизнесменом Илоном Маском доступна в Twitter.

«Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — подчеркнул политик.

Кеннеди-младший отметил, что разработка биологического оружия является экзистенциальной угрозой, наравне с искусственным интеллектом.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности. Как считает дипломат, Вашингтон и его союзники ведут никем не контролируемую и опасную военно-биологическая деятельность.

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    Марина Совина
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