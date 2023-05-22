Рябков заявил об угрожающей России военно-биологической активности Запада

Замглавы МИД Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой

Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Как считает дипломат, Вашингтон и его союзники ведут никем не контролируемую и опасную военно-биологическая деятельность. По мнению Рябкова, она требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. «Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств», — подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ добавил, что прежде всего это опасно для государств, на чьих территориях осуществляется военно-биологическая деятельность. Рябков объяснил, что Вашингтон прикрывается оказанием санитарно-эпидемиологической помощи.

Ранее комиссия парламента РФ заявила, что США модернизируют биолаборатории, размещенные на территориях постсоветского пространства.