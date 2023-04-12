В России заявили о модернизации биолабораторий США на постсоветском пространстве

Комиссия парламента РФ: США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах

США модернизируют биолаборатории, размещенные на территориях постсоветского пространства. Об этом говорится в итоговом докладе парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий, пишет РИА Новости.

«Активизируется медико-биологическая деятельность США на постсоветском пространстве. По американским стандартам модернизируются биолаборатории, предпринимаются попытки взять под тотальный контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы», — сказано в документе.

В тексте отмечается, что в работе всех лабораторий, подконтрольных США, принимают участие специалисты Пентагона, деятельность которых носит закрытый характер. При этом национальные профильные органы власти стран, в которых расположены эти объекты, допускаются только к исследованиям второстепенного характера.

Также парламентская комиссия обвинила Пентагон в изучении способов распространения опасных инфекций в странах бывшего СССР. По данным авторов доклада, для этих целей изучаются мигрирующие птицы, летучие мыши и членистоногие.

Ранее Госдума предложила парламентам стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».