В Совфеде заявили об изучении Пентагоном способов распространения инфекций

Совфед: Пентагон в странах бывшего СССР изучает способы распространения инфекций

Пентагон в странах бывшего СССР изучает способы распространения опасных инфекций. Об этом стало известно из постановления Совфеда об итоговом докладе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США, пишет ТАСС.

Ранее Госдума призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».