Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 12 апреля 2023Россия

В Совфеде заявили об изучении Пентагоном способов распространения инфекций

Совфед: Пентагон в странах бывшего СССР изучает способы распространения инфекций

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Пентагон в странах бывшего СССР изучает способы распространения опасных инфекций. Об этом стало известно из постановления Совфеда об итоговом докладе парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США, пишет ТАСС.

Ранее Госдума призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине
Москвичам назвали способ устроить «космическую» церемонию регистрации брака
Совфед заявил о модернизации биолабораторий США на постсоветском пространстве
Стали известны подробности о вспышке кори в московском вузе
Гоар Аветисян описала состояние после пластики словами «знала бы, что меня ждет»
В ЕС предложили ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Популярная российская блогерша рассказала о мстящих ей мошенниках
В Совфеде заявили об изучении Пентагоном способов распространения инфекций
Вяльбе назвала поводы для иностранных лыжников завидовать россиянам
В ЦБ рассказали о «нехороших» тенденциях на рынке ипотеки в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.