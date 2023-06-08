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18:05, 8 июня 2023Путешествия

Российская туристка рассказала правду о системе социального рейтинга в Китае

Россиянка рассказала об отсутствии в Китае социального рейтинга, о котором писали в СМИ

Фото: Javier Quiroga / Unsplash

Системы социального рейтинга в том виде, в котором ее описывали в западной прессе, в Китае нет. Об этом рассказала в своем репортаже побывавшая в стране после пандемии коронавируса корреспондентка «Ленты.ру».

По словам российской туристки, суровый социальный кредит, о котором писали в СМИ, а также начисление и снятие баллов социальной ответственности — это не совсем правда. Она уточнила, что на самом деле в электронном кошельке местных жителей Alipay есть раздел Zhima, который означает «кунжутный рейтинг». Система позволяет пользователям приложения зарабатывать баллы и бонусы, если, например, они вовремя оплачивают поездки такси, демонстрируют ответственное финансовое поведение и если у них отсутствуют долги.

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«Баллы потом конвертируются в бонусы — к примеру, не нужно платить залог за аренду машины. А если арендованную машину поцарапать и проигнорировать штраф, "кунжутный рейтинг" опустится», — пояснила автор репортажа.

Ранее стало известно о возобновлении прямых полетов между Сахалином и Китаем после трехлетнего перерыва. В начале июня 2023 года авиарейс вылетел из Южно-Сахалинска в китайский Харбин. На борту самолета находились 65 пассажиров.

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    Марина Черняк
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