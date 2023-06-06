Прямые полеты между Сахалином и Китаем возобновились после трехлетнего перерыва

Первый после трехлетнего перерыва авиарейс вылетел из Южно-Сахалинска в китайский Харбин

Авиарейс вылетел из Сахалина в китайский город Харбин после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом написал губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Лимаренко сообщил, что авиарейс вылетел из Южно-Сахалинска в китайский Харбин, и назвал это долгожданным событием. Он отметил, что на борту самолета находятся 65 пассажиров. По мнению политика, возобновление прямых рейсов расширит возможности туристов и укрепит сотрудничество между Россией и Китаем. При этом Сахалин сможет выстроить более тесное партнерство с провинцией Хэйлунцзян.

Рейсы из Южно-Сахалинска в Харбин осуществляет воздушное судно DHC-8 Q400, время полета составляет 3 часа. Билеты на первый рейс в Китай полностью раскупили, следующие полеты также пользуются высоким спросом.

В январе авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы из Хабаровска в Харбин. «В пути пассажиры проведут около 1 часа 40 минут», — уточнили в компании.