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07:15, 8 июня 2023Из жизни

Врач год поил несовершеннолетнюю пациентку кофе со своей спермой и попал под суд

Врач из Великобритании в течение года готовил пациентке кофе со своей спермой

Фото: Jeremy Yap / Unsplash

Врач из Великобритании попал под суд за того, что добавлял свою сперму в кофе несовершеннолетней пациентки в течение года. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Девушка, имя которой не называется, была постоянной пациенткой 55-летнего доктора Николаса Джона Чапмена. Впервые она заметила нечто странное в 2020 году, когда кофе, предложенный им, оказался солоноватым на вкус. Она вылила напиток в раковину в туалете и заметила на дне стаканчика странный вязкий осадок. После этого девушка перестала пить напитки, которые готовил ей Чапмен.

Лишь через год, в 2021 году, она задумалась, чем именно доктор пытался поить ее, потому что заметила в кармане его брюк емкость, в которую обычно собирают образцы спермы. После того как Чапмен в очередной раз налил ей кофе, она отправилась с кружкой в туалет. Там она вылила жидкость, сделала фото вязкой беловатой субстанции на дне и собрала ее в баночку для анализов. Дома девушка рассказала обо всем своему бойфренду и заморозила улику.

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Вскоре пострадавшая обратилась в полицию и передала экспертам все доказательства. ДНК-тест и другие анализы содержимого кружки, сделанные криминалистами в сентябре 2021 года, подтвердили, что внутри находилась семенная жидкость, принадлежащая доктору. Мужчину арестовали прямо в больнице Сомерсета, где он работал. Он был уволен со своей должности.

Чапмену предъявлены обвинения в сексуальном насилии, так как он вынуждал девушку к сексуальному взаимодействию без ее согласия, обманом заставляя употреблять его семенную жидкость.

После ареста Чапмен вины не признал. Пока ему предъявили обвинения в двух эпизода сексуального насилия, но сторона обвинения настаивает на том, что в период с 2020 по 2021 год их могло быть в несколько раз больше — по количеству приготовленных напитков.

В ходе слушаний Чапмен заявил, что причина попадания его спермы в кофе могла быть в его заболевании, которым он страдает с подросткового возраста. По его словам, каждый раз во время дефекации у него случается непроизвольная эякуляция, и именно так сперма могла остаться у него на руках и попасть в кофе пациентки.

Он признал, что мастурбировал в туалете больницы, но в процессе не фантазировал о пострадавшей. Он отметил, что семенная жидкость могла остаться у него на руках. Сторона обвинения считает, что обвиняемый не предоставил удовлетворительного объяснения тому, как его сперма оказалась в напитках пациентки

Ричард Поснерпрокурор

Адвокат Чапмена заявила в суде, что ее подзащитный не испытывал сексуального влечения к своей пациентке.

Ранее сообщалось, что в Австралии гинеколог оплодотворил пациентку собственной спермой без ее ведома. Это выяснилось после того, как дочери женщины потратили 40 лет на поиски биологического отца.

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    Антонина Черташ
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