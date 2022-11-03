Врач-гинеколог оплодотворил пациентку собственной спермой без ее ведома

Daily Mail: в Австралии гинеколог оплодотворил пациентку собственной спермой без ее ведома

В Австралии сестры-близнецы провели 40 лет в поисках биологического отца и узнали, что их мать без ее ведома оплодотворил собственной спермой врач-гинеколог. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летняя Хелен Эдел рассказала, что в 1959 году ее мать отчаянно хотела ребенка, но ее отец был бесплоден. Тетя Эдел работала врачом в больнице и посоветовала обратиться к талантливому гинекологу Джону Доэрти, который помогал женщинам забеременеть и родить.

В итоге у пациентки действительно получилось забеременеть, и в 1960 году на свет появились близняшки Хелен и Энн. Через 20 лет между девушками и их отцом произошла серьезная ссора, во время которой он заявил, что они были зачаты не от него, а от донора спермы. Тогда сестрам захотелось узнать, кто же был их биологическим родителем.

По словам Хелен, они написали письмо доктору Доэрти с просьбой описать мужчину, которой стал донором. «Он австралиец в четвертом поколении. Черные волосы, карие глаза, рост около 177 сантиметров, оливковая кожа и среднее телосложение», — говорилось в ответном письме. Гинеколог также подтвердил, что донор был врачом, но не уточнил больше никаких деталей.

После общения с Доэрти девушки на какое-то время прекратили поиск, но в 2003 году Хелен предприняла еще одну попытку познакомиться с биологическим отцом. Она присоединилась к группе людей, которые были зачаты с помощью доноров, и поделилась своей историей. Ей предложили еще раз рассмотреть кандидатуру Доэрти, поскольку предложенное врачом описание было слишком похоже на него самого.

К тому моменту гинеколог уже скончался, и поэтому Хелен отыскала его сына. Она попросила его сделать анализ ДНК, который показал, что они были зачаты одним и тем же человеком. Так женщина и ее сестра узнали, что Джон Доэрти — ее отец. «Мы испытали некоторое облегчение, потому что узнали, откуда мы родом, узнали, кто был нашим отцом. Но было и немного грусти, потому что он не хотел иметь с нами ничего общего», — призналась Хелен.

Спустя время сестры-близнецы обнаружили, что у них есть еще одна сводная сестра. Женщины предположили, что Доэрти тайно оплодотворял пациенток своей спермой из добрых побуждений, но не задумывался о возможных негативных последствиях.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Кентукки разоблачила врача-репродуктолога, который тайно оплодотворил ее мать собственной спермой. Теперь женщина судится с врачом и Университетом Луисвилла, в котором он работал, а ее адвокаты пытаются отыскать других возможных жертв репродуктолога.