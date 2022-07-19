Врач тайно оплодотворил пациентку собственной спермой

KY3: в Кентукки женщина разоблачила врача, тайно оплодотворившего ее мать своей спермой

Жительница американского штата Кентукки разоблачила врача-репродуктолога, который тайно оплодотворил ее мать собственной спермой. Об этом сообщает KY3.

В 1975 году Сьюзан Краудер и ее муж, испытывавшие трудности с зачатием ребенка, обратились за помощью к репродуктологу Марвину Яссману. Врач предложил женщине использовать для искусственного оплодотворения биологический материал анонимного студента-медика. По его утверждению, донор был похож на ее мужа, имел сходное телосложение, цвет глаз и волос. Когда она согласилась, Яссман без ведома пациентки подменил донорскую сперму своей собственной.

Дочь Краудер узнала о подмене после теста ДНК, показавшего, что ее биологическим отцом был Яссман. Кроме того, у нее обнаружилась единокровная сестра, о которой она ничего не знала. Эта женщина также появилась на свет в результате искусственного оплодотворения, в котором участвовал Яссман. По ее словам, она связывалась с врачом, и тот подтвердил, что является ее биологическим отцом.

Краудер сообщила о произошедшем в Университет Луисвилла, на одном из факультетов которого Яссман все еще работал. Ей ответили, что мужчина ушел на пенсию. Тогда американка подала жалобу в государственный орган, который занимается лицензированием врачебной деятельности, но ничего не добилась. Ей ответили, что у нее нет достаточных доказательств того, что Яссман нарушал нормы врачебной практики.

Теперь Краудер судится с Яссманом и Университетом Луисвилла, в котором он работал, а ее адвокаты пытаются отыскать других возможных жертв репродуктолога.

Ранее сообщалось, что в Великобритании донор спермы скрыл, что страдает синдромом Мартина-Белла — неизлечимой наследственной болезнью, которая ведет к низкому IQ и задержке в развитии. Кроме того, он подписывал договоренности с клиентками, в которых обещал, что не будет претендовать на контакт с детьми, зачатых при помощи его спермы, и нарушил эту договоренность.