Мужчина скрыл ведущую к низкому IQ болезнь, стал донором спермы и зачал 15 детей

Daily Mail: донор спермы зачал 15 детей, несмотря на ведущую к задержке развития болезнь

В Великобритании донор спермы скрыл, что страдает синдромом Мартина-Белла — неизлечимой наследственной болезнью, которая ведет к низкому IQ и задержке в развитии. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний Джеймс МакДагалл занимался частным донорством спермы и стал биологическим отцом 15 детей. Об этом стало известно во время заседания суда по семейным спорам в британском городе Дерби. На нем рассматривались иски МакДагалла, требующего восстановить его родительские права и разрешить ему проводить время с четырьмя из своих детей. Три матери выступили против этого.

Суд установил, что мужчина решил стать донором спермы, хотя знал, что не сможет пройти анализы из-за синдрома Мартина-Белла. Кроме того, он подписывал договоренности с клиентками, в которых обещал, что не будет претендовать на контакт с детьми, зачатых при помощи его спермы.

Судья Джастис Ливен постановила, что МакДагалл не должен иметь родительских обязанностей в отношении детей, так как это причинит им вред. Судья также заявила, что его имя должно быть обнародовано, чтобы другие женщины не пользовались его услугами в качестве донора спермы.

По словам Ливен, сейчас рожденным с использованием донорской спермы МакДагалла детям от нескольких месяцев до трех лет. Она отметила, что матери повели себя безответственно, когда воспользовались его спермой, не проверив донора.

Ранее сообщалось, что у Кайла Горди, 30-летнего донора спермы из США, 46 биологических детей, а после своего путешествия по Великобритании и Европе он станет отцом в 55-й раз. По рассказу мужчины, он всегда мечтал иметь детей, но не хотел вступать в отношения, поскольку его отталкивал высокий уровень разводов и ответственность, связанная с моногамией.