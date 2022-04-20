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30-летний мужчина станет отцом в 55 раз

Daily Mail: донор спермы из США Кайл Горди станет отцом в 55-й раз

Кадр: Caters News / Daily Mail

У Кайла Горди, 30-летнего донора спермы из США, 46 биологических детей, а после своего путешествия по Великобритании и Европе он станет отцом в 55-й раз. Об этом сообщает Daily Mail.

По рассказу мужчины, он всегда мечтал иметь детей, но не хотел вступать в отношения, поскольку его отталкивал высокий уровень разводов и ответственность, связанная с моногамией. В 2014 году он сделал свое первое успешное пожертвование спермы. Его клиентом была подруга, которая хотела завести ребенка со своей девушкой. После этого он стал продвигать свои услуги через соцсети.

По словам Горди, как правило, он жертвует сперму для искусственного оплодотворения, а в 10 процентах случаев для зачатия ребенка используется половой акт. «Некоторые женщины предпочитают старомодный способ, потому что не хотят тратить время и считают, что так будет эффективнее. Они спрашивают, можем ли мы просто заняться сексом, я отвечаю, что готов к этому, и мы обменяемся тестами на ЗППП», — утверждает он.

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Горди заботится о своем здоровье, предпочитает органическую пищу и утверждает, что не курит и не употребляет кофеин, алкоголь или запрещенные вещества. Он считает, что потенциальных родителей привлекает его образованность, внешность рожденных детей и положительный опыт беременных женщин, которые были его клиентками.

Мужчина лично встречался только с девятью своими детьми и управляет групповым чатом, в котором общаются все мамы его детей. Он ничего не берет за свои «пожертвования» и говорит, что занимается донорством просто потому, что хочет помочь женщинам завести детей.

Ранее сообщалось, что мужчина стал донором спермы для бывшей супруги. Он помог бывшей и ее новой жене родить ребенка.

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Рузанна Акмалтдинова
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