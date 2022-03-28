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Мужчина стал донором спермы и помог бывшей жене и ее новой жене родить ребенка

Американец стал донором спермы для бывшей жены и ее новой супруги

Кадр: @2.moms.of.2

Блогер Шантель Васкес из США рассказала, что бывший муж ее жены стал донором спермы и помог им с супругой родить ребенка. Об этом сообщает The Sun.

Васкес запутала пользователей сети, когда выложила видео, на котором женщина укачивает ребенка, и подписала его так: «Жена бывшего мужа моей жены укачивает нашего ребенка. Вот что значит смешанная семья». В комментариях к видео у Васкес попросили объяснить, что она имеет в виду.

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Выяснилось, что она женилась на девушке, которая раньше состояла в браке с мужчиной. Когда супруги захотели ребенка, они решили выбрать бывшего мужа одной из них в качестве донора спермы. Сам американец, в свою очередь, встретил другую женщину и женился во второй раз. Его новая возлюбленная познакомилась с супружеской парой и их ребенком.

Когда пользователи поняли, в чем дело, то восхитились умением членов необычной семьи находить общий язык друг с другом и продолжать нормально общаться, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось, что в английском городе Маркет Вейтон, графство Восточный Йоркшир, замужняя женщина влюбилась в коллегу, привела ее в семью и превратила супруга в полиамора. Она также призналась, что сначала была против, чтобы коллега рожала детей от ее мужа, но после успокоилась и не планирует этому препятствовать.

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Евгения Черкасова
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