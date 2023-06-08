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19:35, 8 июня 2023Среда обитания

Возможность сократить срок отключения воды летом до трех дней оценили

Эксперт Вепрецкая: сократить в России срок отключения воды летом до трех дней невозможно

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России невозможно сократить срок отключения горячей воды в жилых домах летом до трех дней. Так инициативу оценили эксперты, которых опросило РИА Новости.

«Нельзя установить жесткого критерия в три дня, потому что плановые работы не всегда можно уложить в эти сроки», — пояснила директор партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Специалистка добавила, что любое отключение воды зависит от конкретных работ на сетях или в жилом доме — по времени они обычно занимают от трех дней до нескольких месяцев.

Эксперт Общероссийского народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук допустил, что правительство может изменить требования. Однако сам специалист считает, что нужно отталкиваться от существующей практики, поэтому действующие сроки отключения (10-14 дней) кажутся ему оптимальными.

Склянчук уточнил, что длительность работ зависит от состояния коммунальных сетей и квалификации сотрудников. Так, при проведении плановых работ летом работники ЖКХ в регионах тратят на проверку и устранения неполадок оборудования больше времени, чем их столичные коллеги.

«Так как в Москве хорошие коммунальные сети, соответственно, происходит меньше прорывов. Кроме того, в случае аварий бригады, обладающие хорошим оборудованием, быстрее их устраняют. В других же городах и регионах не везде такая ситуация, поэтому объективно нельзя уменьшить сроки проведения работ», — рассказал эксперт.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил сократить в России срок отключения горячей воды летом до трех дней. Автор инициативы убежден, что современные технологии позволяют за этот период выполнить все необходимые работы.

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    Нина Ташевская
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