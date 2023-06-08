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11:34, 8 июня 2023Среда обитания

В Москве подешевел один тип жилья

«Метриум»: студии в новостройках Москвы подешевели на 9%

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам мая 2023 года студии в новостройках Москвы подешевели на девять процентов год к году. О том, что цены на один тип жилья в столице упали, говорится в исследовании компании «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя стоимость студии на московском первичном рынке составила 8,5 миллиона рублей. Наиболее значительное снижение цен наблюдается в премиум-классе — дорогие студии за год подешевели на 18 процентов, до 21,5 миллиона рублей. В массовом сегменте снижение составило восемь процентов, до семи миллиона рублей. В то же время студии бизнес-класса подорожали на три процента, до 11,7 миллиона рублей. Такую динамику эксперты объясняют увеличением средней площади подобных лотов.

Объекты в Старой Москвы подешевели сильнее, чем в новых границах города: 11 против пяти процентов. В Старой Москве средняя стоимость первичной студии достигла 7,3 миллиона рублей, в новой — 6,8 миллиона рублей. Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что сегмент студий в столичных новостройках можно считать перегретым.

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«В этом сегменте рынка застройщики проводили наиболее жесткую ценовую политику: студия — это самое дорогое жилье в Москве в расчете стоимости одного квадратного метра. Поэтому неудивительно, что сейчас, когда рынок переходит в фазу стабилизации и даже коррекции цен, наибольшее снижение наблюдается там, где в последние годы цены росли опережающими темпами», — пояснил эксперт

Ранее в июне юрист Александр Хаминский назвал студии площадью около 15 квадратных метров незаконным видом жилья. Специалист также считает, что студии в 23-27 «квадратов» с натяжкой можно относить к жилым помещениям.

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    Александра Качан
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