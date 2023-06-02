Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:09, 2 июня 2023Среда обитания

Один из популярных в России видов жилья назвали незаконным

Юрист Хаминский назвал квартиры-студии незаконным видом жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Madhourse / Shutterstock / Fotodom

Квартиры-студии площадью около 15 квадратных метров незаконно называть жильем. Таким мнением относительно популярного в России вида недвижимости поделился юрист, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Хаминский, пишет «Общественная служба новостей».

Специалист считает, что студии в 23-27 «квадратов» с натяжкой можно относить к жилым помещениям. «Но когда в продаже начали появляться "клетушки" площадью около 15 квадратных метров, они уже на стадии проектирования не могли называться жильем», — заявил Хаминский.

По словам эксперта, это противоречит нормам, которые прописаны в жилищном законодательстве России. Так, чтобы соблюсти санитарные показатели для временного жилья, достаточно шести квадратных метров на человека. Однако, когда речь идет о заключении договора социального найма, действуют другие правила: не менее 33 «квадратов» на одного жильца, 42 «квадратов» — на двоих, а также по 18 «квадратов» на каждого квартиранта, если их трое и больше, пояснил юрист.

«Таким образом, 4,5-5 квадратных метров никак не могут считаться жильем. Если в проекте будут предусмотрены такие помещения, то их функциональное назначение может быть определено только как хозяйственное», — подчеркнул эксперт. Хаминский добавил, что подобные помещения не подходят и под офисы, так как при такой площади не будут соблюдены нормативы охраны труда.

Ранее сообщалось, что в России подорожали маленькие квартиры. Жилье площадью не более 32 квадратных метров с начала 2023 года выросло в цене в среднем на 4,6 процента, до 107,3 тысячи рублей за квадрат. Средняя стоимость маленькой квартиры составляет более 2,9 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Желанию США обсудить новые договоры с Россией и Китаем нашли объяснение
    Гость интервью Собчак раскрыл подробности съемок ее видео
    В российском городе задержали находящегося в федеральном розыске дезертира
    59-летняя женщина получила работу мечты и восхитила пользователей сети
    Перечислены главные тренды лета 2023 года
    Один из популярных в России видов жилья назвали незаконным
    Моуринью предъявили обвинение за поведение в финале Лиги Европы
    Зеленский признал невозможность Украины войти в НАТО до завершения СВО
    Россиянам назвали самые полезные летние супы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.