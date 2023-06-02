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09:01, 2 июня 2023Среда обитания

В России подорожал один тип жилья

«Мир квартир»: маленькие квартиры подорожали в большинстве российских городов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Unsplash

C начала 2023 года цены на маленькие квартиры выросли в большинстве крупных российских городов. О том, что в стране подорожал один тип жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Эксперты сравнили стоимость вторичного жилья площадью не более 32 квадратных метра в 70 городах. В среднем «квадрат» небольшого объекта стоит 107,3 тысячи рублей — на 4,6 процента дороже, чем в начале года. Средняя стоимость маленькой квартиры составляет более 2,9 миллиона рублей.

Рост цен был зафиксирован в 64 городах. Заметнее всего он оказался в Магнитогорске и Челябинске (плюс 16 процентов), Новокузнецке (плюс 14 процентов), Махачкале, Кемерове, Владикавказе, Тольятти (плюс 11 процентов), Чебоксарах, Кургане и Волжском (плюс 10 процентов). Снижение цен произошло в Калининграде, Санкт-Петербурге (минус 3 процента), Краснодаре (минут 1 процент), Москве (минус 0,6 процента), а также Новосибирске и Белгороде (минус 0,4 процента).

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По словам гендиректора портала Павла Луценко, удорожание небольших объектов связано с общим ростом цен на вторичном рынке на фоне перетока спроса из сегмента новостроек. Эксперт прогнозирует, что в будущем цены на такие квартиры продолжат снижаться везде, кроме столиц. «В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов — из-за бурного строительства и большой доли малогабариток в новых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Москве резко подорожали новостройки премиум-класса. Средняя цена квартир в таких проектах увеличилась на 23,5 процента и достигла 87,7 миллиона рублей.

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    Александра Качан
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