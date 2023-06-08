На Украине заявили о прекращении судоходства по части Днепра

Власти Украины ограничили судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС

На Украине ограничили судоходство по Днепру ниже Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС). Об этом глава администрации судоходства республики Евгений Игнатенко сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Игнатенко заявил, что украинские власти продолжают активную работу с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. «Это около 50 судов. Наша задача — содействовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации с места базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз. За ДнепроГЭС река Днепр остается судоходной. Ниже — еще длительное время нет», — отметил Игнатенко.

По его словам, после падения уровня воды судна в акватории Каховского водохранилища окажутся на мели, что в свою очередь может грозить разливом горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС. Там он провел координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы.