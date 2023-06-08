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12:09, 8 июня 2023Бывший СССР

Зеленский посетил пострадавшую после разрушения ГЭС часть Херсонской области

Зеленский посетил пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС часть Херсонской области

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава республики заявил, что провел на месте координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. По его словам, в рамках мероприятия обсуждался ряд вопросов, в том числе эвакуация населения из потенциальных зон подтопления, организация жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы и оперативная военная обстановка в регионе.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. В результате многочисленных взрывов пострадала опора плотины, после чего началось затопление окружающих территорий. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

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    Георгий Нестеров
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