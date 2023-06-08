Зеленский посетил пострадавшую после разрушения ГЭС часть Херсонской области

Зеленский посетил пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС часть Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава республики заявил, что провел на месте координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. По его словам, в рамках мероприятия обсуждался ряд вопросов, в том числе эвакуация населения из потенциальных зон подтопления, организация жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы и оперативная военная обстановка в регионе.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. В результате многочисленных взрывов пострадала опора плотины, после чего началось затопление окружающих территорий. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.