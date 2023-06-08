Шойгу потребовал ускорить подготовку техники для отправки в зону спецоперации

Министр обороны Шойгу потребовал ускорить подготовку техники для отправки в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал сократить сроки приема военной техники от предприятий и ускорить ее подготовку для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В четверг, 8 июня, Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа (ЗВО), в рамках которой проверил подготовку различного вооружения к отправке в районы боевых действий. В ходе осмотра базы хранения министр также обратил внимание ее командования и руководства Главного автобронетанкового управления на необходимость установки дополнительной защиты на бронетехнику с учетом опыта, полученного в рамках СВО.

Шойгу отдельно подчеркнул, что необходимо ускорить доставку в зону спецоперации техники, с помощью которой российские войска уничтожают иностранное вооружение. «Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — сказал он.

Ранее Шойгу также проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которое поставляется в зону спецоперации, в Южном военном округе (ЮВО). Генерал-полковник Алексей Кузьменков представил министру обороны новые партии танков, боевых бронированных машин, а также специальной техники и транспорта для снабжения российских подразделений.