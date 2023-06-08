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03:49, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта из-за нового шоу

Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта из-за запуска его нового шоу
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Телеканал Fox News обвинил своего бывшего ведущего Такера Карлсона в нарушении условий контракта из-за запуска его
нового шоу Tucker on Twitter. Об этом говорится в материале портала Axios.

Отмечается, что бывший работодатель знаменитости уже уведомил его юристов о том, что Карлсон нарушил условия контракта, запустив свой собственный проект в соцсети.

Телеведущему пригрозили последствиями, которые способны еще больше обострить отношения между ним и Fox News. Юристы Карлсона заявили, что любые действия против журналиста будут расценены как нарушение первой поправки конституции, гарантирующей свободу слова.

Ранее Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter заявил, что любой честный человек, изучив доказательства, признает, что в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновен именно Киев. Он подчеркнул, что подрыв гидроэлектростанции был невыгоден Украине, но произошедшее, по его мнению, «в большей степени вредит России».

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    Марина Совина
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