Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта из-за запуска его нового шоу

Телеканал Fox News обвинил своего бывшего ведущего Такера Карлсона в нарушении условий контракта из-за запуска его

нового шоу Tucker on Twitter. Об этом говорится в материале портала Axios.

Отмечается, что бывший работодатель знаменитости уже уведомил его юристов о том, что Карлсон нарушил условия контракта, запустив свой собственный проект в соцсети.

Телеведущему пригрозили последствиями, которые способны еще больше обострить отношения между ним и Fox News. Юристы Карлсона заявили, что любые действия против журналиста будут расценены как нарушение первой поправки конституции, гарантирующей свободу слова.

Ранее Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter заявил, что любой честный человек, изучив доказательства, признает, что в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновен именно Киев. Он подчеркнул, что подрыв гидроэлектростанции был невыгоден Украине, но произошедшее, по его мнению, «в большей степени вредит России».