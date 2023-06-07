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03:12, 7 июня 2023Мир

Бывший ведущий Fox News Карлсон обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Такер Карлсон: любой честный человек признает вину Киева в подрыве Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Любой честный человек, изучив доказательства, признает, что в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновен именно Киев. Об этом заявил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter.

По его словам, ситуация с подрывом начинает проясняться, как только появляются сведения о произошедшем. «Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы», — отметил Карлсон.

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    Марина Совина
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