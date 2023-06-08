Пугавший россиян уголовной ответственностью житель Москвы предстанет перед судом

В Угличе осудят москвича, угрожавшего россиянам привлечением к уголовной ответственности

В Угличе перед судом предстанет житель Москвы, требовавший у россиян деньги под угрозой привлечения их близких к уголовной или административной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в апреле 2023 года. Потерпевшие перевели ему в общей сложности 650 тысяч рублей.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него дело о мошенничестве в крупном размере. Благодаря принятым следствием мерам весь ущерб был возмещен.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали аферистов, заработавших 80 миллионов рублей благодаря поддельным БАДам.