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09:35, 8 июня 2023Силовые структуры

Пугавший россиян уголовной ответственностью житель Москвы предстанет перед судом

В Угличе осудят москвича, угрожавшего россиянам привлечением к уголовной ответственности

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Угличе перед судом предстанет житель Москвы, требовавший у россиян деньги под угрозой привлечения их близких к уголовной или административной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в апреле 2023 года. Потерпевшие перевели ему в общей сложности 650 тысяч рублей.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него дело о мошенничестве в крупном размере. Благодаря принятым следствием мерам весь ущерб был возмещен.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали аферистов, заработавших 80 миллионов рублей благодаря поддельным БАДам.

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    Елизавета Новикова
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