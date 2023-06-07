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19:19, 7 июня 2023Силовые структуры

Обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей аферистов задержали в Крыму

В Крыму задержали аферистов, заработавших 80 миллионов рублей благодаря поддельным БАДам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Крыму задержали группу мошенников, обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Аферисты убеждали потерпевших, чтобы те купили у них БАДы, а затем связывались с ними под видом полицейских и говорили им, что добавки — поддельные, после чего предлагали вернуть за них деньги и связаться с юристом. Мошенники предлагали клиентам своего лжеадвоката, который якобы мог помочь им вернуть деньги за БАДы. Аферист использовал для обмана накладную бороду.

Кол-центр фигурантов находился в Симферополе. Оперативники нашли там несколько телефонов, с которых подельники обзванивали клиентов.

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    Владимир Шарапов
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