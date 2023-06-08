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08:25, 8 июня 2023Мир

Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Шольц: Украина сможет войти в ЕС, когда будет соответствовать критериям приема
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в Европейский союз (ЕС), когда будет соответствовать критериям приема. Об этом пишет Corriere della Sera.

По его словам, Евросоюзу также следует выполнить ряд задач, чтобы было возможно принять новых членов. «Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — сказал он.

Политик добавил, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы обеспечения будущего страны после завершения конфликта, в том числе в области безопасности. По словам канцлера ФРГ, следует «готовиться еще долго помогать Украине защищаться».

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.

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    Марина Совина
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