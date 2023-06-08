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17:16, 8 июня 2023Мир

В ООН признали Израиль виновным в совершении военных преступлений

Независимая комиссия ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений в Палестине

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе из-за принятия законодательства, которое применяются против защищаемого населения на оккупированной территории. К такому выводу пришла Независимая международная комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории, сообщает РИА Новости.

Согласно докладу комиссии, поправка 2018 года к закону о въезде в Израиль, которая аннулировала вид на жительство в Восточном Иерусалиме, предполагала «нарушение присяги» и представляла собой военное преступление, поскольку она применяется против защищаемого населения на оккупированной территории.

«Комиссия сохранила в списке возможных преступников информацию о лицах, которые могут нести уголовную ответственность за то, что может быть приравнено к военному преступлению в виде незаконной депортации», — говорится в документе.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что таких понятий как палестинский народ не существует, а идея о палестинской государственности была разработана в качестве ответа на сионистское движение за основание Израиля.

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    Семен Александров
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