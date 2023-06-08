Подсчитана примерная стоимость восстановления Каховской ГЭС

Профессор Петров: восстановление Каховской ГЭС может обойтись в 50-100 миллиардов рублей

Восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может обойтись в 50-100 миллиардов рублей. Примерную стоимость ремонта объекта подсчитал профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета Иван Петров, передает «Российская газета».

По словам эксперта, на полное восстановление плотины уйдет не менее трех лет. Он отметил, что экономический ущерб нужно оценивать с точки зрения потери самой ГЭС, которая несколько месяцев не генерирует электроэнергию и используется в качестве водохранилища в каскаде днепровских гидроэлектростанций для регулирования стока воды.

«Говоря о затратах на восстановление, надо понимать степень разрушения плотины, длина которой более 400 метров. Проблема в том, что находящиеся выше по течению гидроузлы могут непредсказуемо увеличивать сброс воды для препятствования восстановительным работам», — рассказал Петров.

Специалист подчеркнул, что при оценке ГЭС с точки зрения нового строительства стоит ориентироваться на величину установленной мощности объекта и объема капитальных затрат на киловатт мощности. Номинальная мощность гидроэлектростанции составляет 335 мегаватт. Также следует учесть состояние территорий ниже по течению, на которых полностью уничтожены сельскохозяйственные угодья, затоплены промышленные и гражданские объекты.

Петров добавил, что выше по течению наблюдается другая проблема — обмеление и значительное падение уровня воды. Это приведет к нарушению водоснабжения, ущербу сельскому хозяйству и ускоренному опустыниванию. «Практически на всей этой территории придется перестраивать систему водоснабжения», — заключил эксперт.

Ранее в сети появились кадры с Каховской ГЭС спустя двое суток после разрушения. На них видно, что уцелела только часть плотины.