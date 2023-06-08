Появились кадры с Каховской ГЭС спустя двое суток после разрушения

Появились кадры с плотиной Каховской ГЭС спустя двое суток после разрушения

Спустя двое суток после обстрела на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) осталась только часть плотины. Кадры с разрушенной конструкцией появились в сети, передает РБК.

Видео, снятое с коптера, опубликовали власти Новой Каховки. На нем видно, что из 28 изначально существовавших пролетов плотины осталось лишь несколько. В ролике также показано здание ГЭС, с обеих сторон от которого потоки воды смыли части плотины. Само здание повреждено и накренилось.

В кадр попали и затопленные населенные пункты, располагающиеся ниже по течению Днепра. Ранее были опубликованы спутниковые снимки затопленных сел Крынки и Корсунка, а также города Алешки в Херсонской области. Они полностью или почти полностью оказались под водой.

Каховская ГЭС получила серьезные повреждения в ночь с 5 на 6 июня. По объекту нанесли многочисленные удары Вооруженные силы Украины (ВСУ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрел станции был произведен с целью лишить Крым воды.