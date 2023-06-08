Опубликованы снимки затопленных населенных пунктов Херсонской области

Опубликованы снимки затопленных сел Крынки и Корсунка и города Алешки Херсонской области

Ряд населенных пунктов в Херсонской области затопило в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Спутниковые снимки ушедших под воду районов опубликовало в Telegram издание Baza.

По данным источника, на фотографии попали села Крынки и Корсунка, а также город Алешки. На сравнительных кадрах местности можно увидеть, что населенные пункты полностью или почти полностью оказались под водой — пространство суши, отображенное на снимках зеленым или коричневым цветом, практически пропало — его сменил темный оттенок воды.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целью произошедшего желание Украины лишить Крым воды.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время заседания в Совете Федерации назвала ситуацию в Херсонской области после подрыва ГЭС экоцидом. Она добавила, что в настоящий момент затоплены несколько населенных пунктов, а также объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные сооружения.