В России назвали экоцидом ситуацию в Херсонской области после подрыва ГЭС

Вице-премьер Абрамченко: Киев устроил экоцид в Херсонской области, разрушив Каховскую ГЭС

Украинские власти устроили экоцид в Херсонской области, подорвав Каховскую ГЭС. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко во время заседания в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области», — заявила она.

По ее словам, в настоящее время затоплены несколько населенных пунктов, а также объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные сооружения. Политик добавила, что вода угрожает более чем 20 тысячам человек, погибли многие животные. Кроме того, уточнила Абрамченко, затоплены уникальные природные комплексы, включая национальный парк «Нижнеднепровский» и Гилея. Вице-премьер обратила внимание, что пострадавшие объекты утратили рекреационную ценность.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась повреждена в результате подрыва Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. Вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Без вести пропали как минимум семь человек.

В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. В частности, полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины.