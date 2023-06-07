Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:49, 7 июня 2023Среда обитания

В России назвали экоцидом ситуацию в Херсонской области после подрыва ГЭС

Вице-премьер Абрамченко: Киев устроил экоцид в Херсонской области, разрушив Каховскую ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинские власти устроили экоцид в Херсонской области, подорвав Каховскую ГЭС. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко во время заседания в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области», — заявила она.

По ее словам, в настоящее время затоплены несколько населенных пунктов, а также объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные сооружения. Политик добавила, что вода угрожает более чем 20 тысячам человек, погибли многие животные. Кроме того, уточнила Абрамченко, затоплены уникальные природные комплексы, включая национальный парк «Нижнеднепровский» и Гилея. Вице-премьер обратила внимание, что пострадавшие объекты утратили рекреационную ценность.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась повреждена в результате подрыва Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. Вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Без вести пропали как минимум семь человек.

В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. В частности, полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Из-за разрушения Каховской ГЭС предрекли экологическую катастрофу
    В США перечислили ракеты и бомбы для украинских F-16
    Россиян научили правильно выбирать квас
    Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
    Российcкая певица рассказала о планах переехать в Крым
    Маэстро Понасенков опроверг задержание в Москве
    Команда Усика поставила ультиматум Фьюри
    Голая женщина у Большого театра в Москве попала на видео
    В России бультерьер набросился на школьницу в лифте и попал на видео
    В Новой Каховке ВСУ сбросили на спасателей взрывное устройство
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.