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12:40, 8 июня 2023Россия

Вице-спикер парламента российского города ушел добровольцем на СВО

Вице-спикер гордумы Краснодара Уфимцев решил уйти добровольцем в зону СВО

Кадр: «Блокнот Краснодар»

Вице-спикер краснодарской гордумы Геннадий Уфимцев принял решение уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его видеообращение опубликовало издание «Блокнот Краснодар».

По словам замглавы парламента, он решил отправиться на СВО после атаки беспилотников на Краснодар и захода диверсантов на территорию Белгородской области. «Поэтому сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл Отечественной войны», — пояснил Уфимцев.

Вице-спикер пообещал найти возможность совмещать службу в Вооруженных силах России с исполнением обязанностей в гордуме.

В мае глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ушел с занимаемой должности из-за поездок в зону спецоперации. Руководство комитетом он порекомендовал передать своему заместителю Бадме Башанкаеву.

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    Алан Босиков
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