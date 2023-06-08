Вице-спикер парламента российского города ушел добровольцем на СВО

Вице-спикер гордумы Краснодара Уфимцев решил уйти добровольцем в зону СВО

Вице-спикер краснодарской гордумы Геннадий Уфимцев принял решение уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его видеообращение опубликовало издание «Блокнот Краснодар».

По словам замглавы парламента, он решил отправиться на СВО после атаки беспилотников на Краснодар и захода диверсантов на территорию Белгородской области. «Поэтому сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл Отечественной войны», — пояснил Уфимцев.

Вице-спикер пообещал найти возможность совмещать службу в Вооруженных силах России с исполнением обязанностей в гордуме.

В мае глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ушел с занимаемой должности из-за поездок в зону спецоперации. Руководство комитетом он порекомендовал передать своему заместителю Бадме Башанкаеву.