Вице-спикер парламента российского города ушел добровольцем на СВО
Вице-спикер краснодарской гордумы Геннадий Уфимцев принял решение уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его видеообращение опубликовало издание «Блокнот Краснодар».
По словам замглавы парламента, он решил отправиться на СВО после атаки беспилотников на Краснодар и захода диверсантов на территорию Белгородской области. «Поэтому сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл Отечественной войны», — пояснил Уфимцев.
Вице-спикер пообещал найти возможность совмещать службу в Вооруженных силах России с исполнением обязанностей в гордуме.
В мае глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ушел с занимаемой должности из-за поездок в зону спецоперации. Руководство комитетом он порекомендовал передать своему заместителю Бадме Башанкаеву.