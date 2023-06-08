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15:34, 8 июня 2023Среда обитания

Затопленные в результате урагана улицы Владивостока попали на видео

Во Владивостоке на видео попали улицы, которые затопило из-за мощного ливня и урагана

На Владивосток обрушился мощный ливень и ураганный ветер. В результате некоторые улицы города оказались затоплены. Последствия непогоды попали на видео, которое публикует РИА Новости.

За 12 часов во Владивостоке выпало более 52 миллиметров осадков — половина месячной нормы. В городе ввели режим повышенной готовности. На записи видно, что автомобили медленно передвигаются по улицам, по которым льются мощные потоки воды.

«Непогода, прогнозированная синоптиками, не заставила себя ждать. Уже под вечер во Владивостоке начался сильный ливень. Улицы за считаные минуты подтопило», — заявили в Примгидромете.

Ранее житель Владивостока рассказал, что из-за мощного ливня Владивосток сильно затопило, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки. По словам мужчины, весь город встал, а путь, на который у него обычно уходило 20 минут, занял два часа.

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    Нина Ташевская
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