Житель Владивостока рассказал о последствиях мощного ливня

Житель Владивостока рассказал о реках воды на улицах города из-за мощного ливня

Из-за мощного ливня Владивосток сильно затопило, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил один из местных жителей. Он описал ситуацию на фоне обрушившейся стихии и рассказал, сколько времени теперь уходит на передвижение по столице Приморья.

«Весь город стоит. Путь, на который уходило 20 минут, занял два часа. Пешком тоже не везде пройдешь, потому что по улицам течет вода, как река, а некоторые перекрестки просто размыты. Такси тоже не вариант, очень дорого», — рассказал собеседник издания.

[Высокий уровень воды] не везде, но достаточно, чтобы полночью намочить обувь. Где-то машины тонут, а где-то по щиколотку житель Владивостока

Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», к 21:00 по местному времени (14:00 по Москве — прим. «Ленты.ру») пробки во Владивостоке достигли девяти баллов.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Примгидромет предупредил, что 9 и 10 июня ожидаются сильные дожди. Согласно прогнозу, уровень осадков может достичь от 15 до 49 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы. Местные власти сообщили, что в городе уже выпала половина месячной нормы осадков. Telegram-каналы публикуют видео затопленных улиц.

Ранее власти Армавира вводили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.