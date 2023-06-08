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05:00, 8 июня 2023Из жизни

Голые ведьмы попытались съесть оленя в ночном лесу и попали на камеру

KMSP-TV: полуголые ведьмы из Канады пришли ночью к туше оленя и попытались съесть ее

Кадр: Kennedy News & Media

В канадской глубинке фотоловушка сняла двух похожих на ведьм голых женщин, которые ночью пришли к разлагающейся туше оленя в лесу и попытались съесть ее. Об этом сообщает KMSP-TV.

36-летняя медсестра Коринея Стэнхоуп из городка Пауэлл-Ривер в Британской Колумбии, Канада, осматривала территорию рядом со своим домом в сельской местности верхом на лошади, когда заметила на лесной тропинке тушу оленя. Женщина со своим дедушкой Бобом установили неподалеку камеру в надежде запечатлеть дикую пуму или другого хищника, которые могут прийти ночью, чтобы полакомиться добычей. Однако на следующий день дедушка сообщил ей, что к оленю пришли вовсе не дикие животные. Вместо них на снимки из ночного леса попали две полуголые женщины, делавшие нечто странное.

Я не знаю, что за чертовщина это была. Нас все это сильно напугало, не каждый день такое увидишь

Коринея Стэнхоуп

Примерно через десять минут после захода солнца на тропинке появились напоминающие ведьм женщины, на которых не было никакой одежды, кроме набедренных повязок. У обеих женщин были длинные черные волосы, скрывавшие лица. Они присели возле оленя и стали приближать к нему лица. У Стэнхоуп сложилось впечатление, что они едят, целуют или нюхают тушу в ходе какого-то сатанинского ритуала.

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Канадка считает, что на «ведьмах» были парики, потому что она заметила у одной из них светлые волосы под черными прядями. Медсестра была поражена тем, что неизвестные пытались есть разлагающуюся оленью тушу, учитывая, сколько в мясе должно быть болезнетворных бактерий и микробов. Больше всего Стэнхоуп напугало то, что странный ритуал проходил в нескольких минутах ходьбы от ее дома. Теперь она опасается, что люди со снимков могут «что-нибудь сделать» с ее лошадьми.

После публикации истории пользователи соцсетей начали активно обсуждать происшествие и выдвигать теории о том, что именно произошло и кем были женщины на снимках. Многие убеждены, что это настоящие ведьмы или члены местного сатанинского культа. Другие считают, что камера сняла не людей, а оборотней или демонов, которые «только выглядят как люди». Один любитель мистики предположил, что на фото вендиго — демоны из индейских поверий, которые вселяются в людей и превращают их в каннибалов.

В городе ходят слухи о культе, члены которого собирают кости животных. Не знаю, правда это или нет: несколько человек в сети упомянули об этом, когда я опубликовала фото

Коринея Стэнхоуп

Обеспокоенные знакомые и соседи предлагали Стэнхоуп вызвать полицию, однако ее дедушка, который тоже был напуган, отметил, что «технически не произошло ничего незаконного». Канадка надеется, что девушки были просто пранкерами, которые заметили камеру и решили подшутить над ней. Она также предположила, что лесные «ведьмы» возможно находились под воздействием наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Нигерии 100-летняя ведьма и двое подростков лишили ребенка глаза ради волшебного амулета. Колдунов арестовала полиция.

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    Антонина Черташ
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