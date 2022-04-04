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100-летняя ведьма и двое подростков лишили ребенка глаза ради волшебного амулета

В Нигерии 100-летняя Фуреру Абубакар приказала лишить мальчика глаза ради амулета

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Считающую себя ведьмой 100-летнюю жительницу Нигерии и двоих подростков, которые лишили ребенка глаза в ритуальных целях, задержали полицейские. Об этом сообщает PUNCH.

Фуреру Абубакар из района местного управления Кумбатсо, штат Кано, заключили под стражу и обвинили в том, что ее клиент вырезал глаз 12-летнему Мустафе Юнусе. «Злоумышленник удалил ему правое глазное яблоко и скрылся с ним в неизвестном направлении», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью полиции штата Кано.

Сообщается, что вместе с Абубакар арестовали 17-летнего Исаха Хассана и 16-летнего Сани Абдулрахмана, которым ведьма приказала принести орган. Глаз мальчика якобы понадобился «ведьме» для изготовления волшебного амулета «появления и исчезновения».

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Покалеченного мальчика нашли местные жители и вызвали полицию. В больнице врачи подтвердили, что глаз Юнуса был удалее при помощи острого предмета. 29 марта удалось задержать Хассана. «В ходе допроса подозреваемый признался, что встретил своего знакомого Сани Абдулрахмана, и спросил, где можно достать амулет, который поможет ему исчезнуть в любой момент», — говорится в отчете следователей.

Абдулрахман направил его к 100-летней Абубакар, которая сказала, что для амулета нужен человеческий глаз. Хассан схватил на улице Юнуса, затащил его в кусты, связал и вырезал глаз ножом. Однако Абубакар потребовала еще и 500 нигерийских найр (100 рублей), которых у подростка не было. Тогда ведьма посоветовала ему спрятать глаз в надежном месте и подкопить денег.

Сейчас все трое подозреваемых задержаны. Какое наказание они могут понести, не сообщается.

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Никита Савин
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