На Украине заявили о тяжелых боях в Запорожье

WP: в ВСУ заявили о тяжелых боях в Запорожье на фоне сообщений о начале контрнаступления

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили о тяжелых боях в Запорожье на фоне сообщений о начавшемся украинском контрнаступлении. Об этом пишет газета Washington Post.

Один из военнослужащих бригады, которая участвует в наступлении в Запорожье, сообщил WP, что в регионе «продолжаются тяжелые бои». «Это тяжело для нас и для них (российских сил). Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели», — заявил он.

По данным издания, украинские войска начали контрнаступление, а ночью в преддверии атаки усилили обстрелы.