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12:44, 8 июня 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска

Пушилин заявил о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска, но ситуация под контролем

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска (украинское название города — Бахмут), но ситуация находится под контролем. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Артемовск. Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам», — сказал он.

По его словам, украинская армия регулярно пытается найти уязвимости по флангам, а также совершает артиллерийские обстрелы, в том числе из минометов, по самому Артемовску. Пушилин добавил, что это затрудняет даже те мероприятия, которые уже проводятся в рамках подготовки к разминированию города.

7 июня Минобороны России сообщало, что ВСУ попытались прорвать оборону России в районе Артемовска. Как уточнило ведомство, попытка Украины связана с неудачами в ходе начавшегося контрнаступления.

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    Кристина Есикова
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