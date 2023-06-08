В ДНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска

Пушилин заявил о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска, но ситуация под контролем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска (украинское название города — Бахмут), но ситуация находится под контролем. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Артемовск. Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам», — сказал он.

По его словам, украинская армия регулярно пытается найти уязвимости по флангам, а также совершает артиллерийские обстрелы, в том числе из минометов, по самому Артемовску. Пушилин добавил, что это затрудняет даже те мероприятия, которые уже проводятся в рамках подготовки к разминированию города.

7 июня Минобороны России сообщало, что ВСУ попытались прорвать оборону России в районе Артемовска. Как уточнило ведомство, попытка Украины связана с неудачами в ходе начавшегося контрнаступления.