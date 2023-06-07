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14:07, 7 июня 2023Россия

Минобороны заявило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске

Минобороны России заявило об попытках ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать оборону России в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там заявили, что попытка Киева прорвать оборону связана с неудачами в ходе начавшегося контрнаступления — в частности, с большим числом потерь на южнодонецком направлении.

«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — сообщили в оборонном ведомстве, уточнив, что штурмовые отряды ВСУ предприняли восемь попыток наступления в районе Ягодного, Дубово-Василевки, Андреевки, Орехово-Василевки, Клещеевки и на западной окраине Артемовска.

Украина при попытке прорыва обороны потеряла до 415 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и шесть авто. Также российским военным удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».

Артемовск перешел под контроль России 20 мая спустя 224 дня боев. Как сообщили в Минобороны, город удалось взять штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» войск. Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и являлся важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре.

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    Анастасия Шейкина
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