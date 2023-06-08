Россиянам назвали причины пожелтения седых волос

Парикмахер Каролина Акульшина назвала курение причиной пожелтения седых волос

Парикмахер-колорист Каролина Акульшина назвала россиянам причины пожелтения седых волос. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам специалистки, появление данного оттенка на прядях может быть спровоцировано курением. Кроме того, на возникновение указанного вида пигментации влияют прием лекарственных средств, длительное воздействие ультрафиолетового излучения, а также мытье головы недостаточно очищенной водой.

Эксперт призвала отказаться от упомянутой вредной привычки, носить головные уборы и фильтровать воду. «Также стоит постоянно подкрашивать волосы у парикмахера», — заявила собеседница издания.

В мае парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянкам способ, с помощью которого можно скрыть седину без окрашивания. Эксперт посоветовала поменять прическу и пробор. В то же время она отметила, что можно прибегнуть к средствам для тонирования волос, в частности, шампуням, бальзамам и маскам.